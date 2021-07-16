16 липня голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський може очолити Міністерство внутрішніх справ.

Питання про його призначення винесуть на розгляд парламенту, якщо 15 липня депутати звільнять Арсена Авакова.

Заяву про відставку останнього оприлюднили на сайті МВС 13 липня.

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський під час засідання партії Слуга народу запропонував кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра.

Потенційному очільнику МВС 41 рік. Народився 12 червня 1980 року в Хмельницькому.

У рідному місті здобув фах юриста. Продовжив навчання в Інституті держави та права ім. В. М. Корецького НАН України, де став кандидатом юридичних наук.

Згодом повернувся до Хмельницького університету управління та права вже в статусі викладача та очолив відділ із питань законотворчості та наукових експертиз.

Із 2007 до 2017 року працював юристом у компаніях Hillmont Partners, Global Ties KC та ТОВ Лігал Консалтинг.

Є членом головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, секретарем конкурсної комісії із формування Державного бюро розслідувань та експертом Українського інституту майбутнього.

У восьмому скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, який нині є заступником міністра внутрішніх справ.

У 2019 році Монастирський і сам став депутатом. Балотувався до Ради під 19-м номером від Слуги народу. Безпартійний.

Того ж року його представляли як експерта команди Зеленського з питань реформування правоохоронної системи.

У 2020 році рух Чесно назвав Дениса Монастирського одним із нардепів, який подав найбільше законодавчих ініціатив.

Дружина Дениса Монастирського Жанна працює головним спеціалістом юридичного відділу Управління правового забезпечення ДБР. Подружжя виховує двох синів.

Декларація

Дружина Дениса Монастирського має земельну ділянку в Масівцях Хмельницької області площею 1 500 кв.м та 600 кв. м у Хмельницькому.

Дружина з дітьми прописані в Масівцях у будинку площею 78 кв.м., який належить іншій особі.

У Києві потенційний міністр разом із родиною проживає в орендованій квартирі, площею 100,8 кв.м. Прописаний у квартирі площею 33,3 кв.м. в Хмельницькому, яка теж належить іншій особі.

Денис Монастирський придбав у 2016 році автомобіль Suzuki SX-4 2008 року випуску, а в грудні 2020 року – KIA SPORTAGE 2017 року випуску.

Він зареєстрував 42 акції номінальною вартістю 0,25 в ПрАТ ХЗ КПУ Пригма-Прес.

Також у декларації вказано 1,1 млн грн зарплати в ДБР, які, очевидно, заробила дружина, а також 537 тис. грн зарплати в управлінні справами в апараті Верховної Ради.

Торік Денис Монастирський отримав 1,295 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна та 224 тис. грн від відчуження рухомого майна.

Крім того, Алла Монастирська зробила йому подарунок у грошовій формі на суму 298 316 грн.

Дружина Монастирського зберігає 680 тис. грн готівкою, а сам він – 2,05 млн грн.

На рахунку в Приватбанку в Дениса Монастирського лежить 436,5 тис. грн, а в його дружини – 157 тис. грн.

Фото: Денис Монастирський