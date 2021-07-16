Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на годині запитань до уряду відзвітував про роботу в першій половині 2021 року.

На початку виступу Шмигаль наголосив, що у березні 2021 року була проведена індексація для більшості українських пенсіонерів, зростання пенсій становить 11%.

– Таке зростання торкнулось майже 8 млн пенсіонерів, у квітні цього року також була проведена індексація пенсій для пенсіонерів, які працюють, – сказав урядовець.

Голова Кабміну зазначив, що у липні та грудні були підвищені мінімальний розмір пенсій та прожитковий мінімум.

Прем’єр-міністр додав, що у жовтні 2021 планується запровадження доплати для пенсіонерів старше 75 років у розмірі 400 грн.

Шмигаль відзвітував про те, що спільно із профільним комітетом Кабмін працює над запуском накопичувальної системи пенсій без підвищення податків для людей та бізнесу.

– Без впровадження накопичувальної системи пенсій ми не зможемо забезпечити той рівень пенсій, який є у наших європейських сусідів, – наголосив очільник Кабміну.

Наступне питання, про яке доповів Шмигаль – субсидії.

За його словами, люди із значними тіньовими доходами та статками не повинні отримувати субсидії, оскільки не є вразливими групами населення.

– Звичайно, що більшості наших громадян, зокрема українським пенсіонерам, субсидії будуть перепризначені автоматично, – заявив голова уряду.

Шмигаль наголосив, що для цього не потрібно подавати жодних додаткових заяв і документів.

Тарифи на комунальні послуги

За словами Шмигаля, ціна за газ у Європі сягнула історичного максимуму за останні 13 років.

– Однак завдяки спільній роботі українських органів влади, українці застраховані від стрибків цін і споживачі Нафтогазу сплачують 7, 96 грн за 1 куб.м, – сказав прем’єр.

Шмигаль нагадав, що тарифи на гарячу воду та опалення тепер визначає місцева влада.

– Ринок газу – це важливе стратегічне рішення. В кожній розвиненій країні він існує і це абсолютно правильна модель, – сказав Шмигаль.

Відновлення економіки

Прем’єр наголосив, що саме відновлення економіки є пріоритетним завданням уряду цього року, адже без цього неможливо запровадити жодні великі реформи та проекти.

Виконання бюджету за перше півріччя 2021 становить 583 млрд грн, що на 35 млрд грн більше, ніж планувалося.

Інвестиційний клімат

За словами Шмигаля, у цьому питанні головним пріоритетом є повноцінна реалізація закону президента щодо підтримки інвестиційних проектів.

Голова уряду зазначив, що наразі офіс із залучень і підтримки інвестицій отримав більше 20 запитів від іноземних та українських інвесторів.

Велика приватизація

Денис Шмигаль нагадав, що цього року в Україні триває активна реалізація програми великої приватизації, і подякував депутатам за підтримку відповідного законопроекту.

– Перший об’єкт – це об’єднана гірничо-хімічна компанія, приватизація якої стане потужним сигналом для інвесторів зі всього світу, – сказав політик.

Перший аукціон має відбутися вже 31 серпня, а стартова ціна становить 3,7 млрд грн.

Товарообіг

Позитивними є результати і у експортуванні українських товарів.

Прем’єр повідомив, що за перші п’ять місяців 2021 року цей показник збільшився на 26%.

Найбільше зріс експорт до Великої Британії, Німеччини та КНР.

За останній рік уряд активно працював над тим, щоб отримати промисловий безвіз з Євросоюзом, – сказав голова уряду.

За його словами, отримання такого безвізу можливе вже протягом року.

– Крім промислового безвізу, в найближчі два роки ми плануємо отримати ще чотири безвізи із ЄС – це авіаційний безвіз, або угода про відкрите небо, енергетичний безвіз, або приєднання до європейської енергомережі, митний безвіз, або приєднання до конвенції про процедуру спільного транзиту і також, звичайно, цифровий безвіз.

Старт ринку землі

Прем’єр-міністр повідомив, що на сьогодні було укладено 774 земельні угоди, а мінімальна ціна землі – це ціна нормативно-грошової оцінки.

В середньому – це близько $1 тис. за гектар.

Завершив свій виступ Шмигаль питанням співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та програмою роботи уряду.

Згадав про транші, отримані від МВФ, та сподівання отримати додаткову допомогу від ЄС та Міжнародного валютного фонду.