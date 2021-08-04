У середу, 4 серпня, під час засідання Кабміну міністри схвалили Стратегію енергетичної безпеки України. Документ визначає основні загрози та пріоритети в енергетиці.
Також, як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідний документ містить опис стратегічного вибору, мету та завдання.
– Вони спрямовані на запобігання виникненню ситуацій, що потенційно можуть створити загрози енергетичній безпеці України, – йдеться в повідомленні.
Як пояснив міністр енергетики Герман Галущенко, Стратегія – це ключовий документ енергобезпеки України.
За його словами, він пояснює, що таке енергобезпека, загроза енергобезпеці та стійкість функціонування енергетичного сектору.
Станом на 4 серпня цей документ налічує 29 загроз енергобезпеці. Серед них – кіберзагрози, агресія з боку РФ, незавершена інтеграція з енергетичними та газовими системами ЄС, зношеність основних фондів, питання конкуренції на ринку, тінізація відносин в енергетиці та поглиблення енергетичної бідності.
Серед стратегічних цілей:
- доступність енергоресурсів всіх видів для споживачів;
- стійкість функціонування енергосектору;
- ефективність використання ресурсів;
- екологічно прийнятний вплив енергетики на довкілля;
- євроінтеграція та незалежність України у формуванні енергетичної політики.
У Міненерго планують завдяки Стратегії створити систему енергобезпеки та умови забезпечення енергостійкості.