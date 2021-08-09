Обговорять три блоки питань: Кулеба про майбутній візит Зеленського в США

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити три блоки питань під час свого візиту до Сполучених Штатів Америки.

Про це в одному з інтерв’ю розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в основному мова піде про політичний блок та уточнення можливостей Києва в питанні стратегічного партнерства з Вашингтоном.

Кулеба зазначив, що Зеленський має намір підняти двосторонні відносини між Україною та США на новий рівень.

– Крім того, всі ми розуміємо, що обговорюватися будуть питання протидії російському агресору, Донбасу, Криму, та то, куди й як це все рухатиметься. Ми обговорюватиме кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися, – заявив міністр.

Він також зазначив, що третій блок стосуватиметься питання економіки, а також активізації інвестування в Україну з боку США.

Кулеба наголосив, що Київ хотів би бачити більше американських грошей у своїй економіці, а особливо – в стратегічних її галузях.

Він додав, що партнерство з американським бізнесом та фінансовими установами могли б принести користь обом сторонам.

Міністр пообіцяв, що Зеленський представить на зустрічі з президентом США Джо Байденом конкретні назви проектів, а також плани з їхньої реалізації та фінансових показників.