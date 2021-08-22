22 серпня з офіційним візитом до Києва прибуває канцлер Німеччини Ангела Меркель. Тут у неї запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

У середині липня глава держави вже мав переговори з канцлером у Берліні. Тоді сторони обговорили будівництво Північного потоку-2, продовження транзиту газу через Україну в Європу після добудови газопроводу і врегулювання ситуації на Донбасі.

Зокрема Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишитися країною-транзитером газу навіть після запуску Північного потоку-2. Крім того, вона запевнила, що Німеччина й надалі виступатиме за досягнення миру в Україні.

Навіщо канцлеру Німеччини іще одна зустріч з українським президентом і яке значення вона може мати для України – читайте у матеріалі.

Що обговорять лідери

Ангела Меркель розпочне свій візит із покладання квітів до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.

Після цього у неї запланована зустріч із Володимиром Зеленським, під час якої глава держави вручить канцлеру Орден Свободи, що є найвищим в Україні орденом заслуг. Також у Ангели Меркель запланована зустріч із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Уряд Німеччини зазначив, що теми, на які говоритимуть Меркель та Зеленський, стосуватимуться двосторонньої економічної політики Німеччини та України, запровадження реформ в Україні та виконання Мінських домовленостей.

Тим часом прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Ангела Меркель і Володимир Зеленський обговорять, як Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов’язань, які дала на випадок запуску російського газопроводу Північний потік-2.

Також лідери двох країн говоритимуть про безпекову ситуацію на Донбасі, те, як реанімувати мирні переговори і про розвиток двосторонніх відносин у сфері економіки, торгівлі, промисловості, енергетики.

Очікування України від зустрічі

В інтерв’ю журналістам світових ЗМІ Володимир Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі з Ангелою Меркель. Так, він сподівається, на те, що канцлер привезе у Київ певні гарантії енергетичної безпеки для України.

За словами Зеленського, він не очікує від канцлера “подарунків”, але сподівається, що Меркель вдалося досягти певної згоди із президентом РФ Володимиром Путіним під час зустрічі 20 серпня.

– Не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель і Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, який транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС, – зазначив він.

Крім того, Володимир Зеленський розкритикував політику німецького канцлера у відносинах з Росією.

– Це можна назвати прагматичним підходом. І вона (Меркель. – Ред.) хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м’яко, – додав президент.

Непростий бекграунд візиту

У липні Ангела Меркель зустрічалася не лише з Володимиром Зеленським, а й з президентом США Джо Байденом. Під час цієї зустрічі США і Німеччина підписали угоду щодо російського газопроводу Північний потік-2 (його будують в обхід України і називають не економічним проектом, а інструментом тиску в руках Росії. – Ред).

Документ передбачає: якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або робитиме агресивні кроки проти України, Німеччина діятиме на національному рівні і закликатиме Євросоюз до вжиття ефективних заходів, зокрема у вигляді запровадження санкцій.

Це зобов’язання спрямоване на те, щоб РФ не використала трубопровід Північний потік-2 для досягнення агресивних політичних цілей.

Крім того, США та Німеччина погоджуються продовжити транзит газу через Україну після 2024 року. Відповідно, Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб дати можливість Україні продовжити угоду про транзит газу з Росією на термін до 10 років, і призначити для цього спеціального представника.

Також Німеччина взяла на себе зобов’язання створити Зелений фонд для України, який сприятиме енергетичній безпеці країни, із залученням інвестицій на суму щонайменше $1 млрд.

Але, попри все це, документ не передбачає головного – зупинення будівництва Північного потоку-2, чого вже тривалий час домагається Україна.

Після підписання угоди міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо Північного потоку-2, який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації енергетичного союзу ЄС.

Зі свого боку Володимир Зеленський в інтерв’ю світовим ЗМІ відверто заявив, що незадоволений цією домовленістю. Ба більше, він не дуже вірить у те, що всі зобов’язання, досягнуті між США і Німеччиною щодо Північного потоку-2, будуть виконані.

Навіщо Меркель ще одна зустріч з Зеленським

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко у коментарі Фактам ICTV називає дві причини візиту Ангели Меркель в Україну.

– По-перше, зараз ми часто бачитимемо такі прощальні візити Ангели Меркель у різні країни, оскільки вона йде з посади канцлера Німеччини. А друга причина полягає у тому, що канцлер все-таки не хоче йти з поганими результатами у переговорному процесі. На мою думку, на фініші свого канцлерства Ангела Меркель хоче продемонструвати активність і хоча би помірну ефективність. Тому те, що ми бачитимемо зараз – спочатку візит до Росії, потім до України, – це човникова дипломатія, – зазначає експерт.

Володимир Фесенко пояснює: у такий спосіб Ангела Меркель спробує досягти хоча б певних просувань у обговоренні двох тем. Перше з них полягає у тому, щоб спробувати розпочати переговори щодо продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року.

На думку політолога, канцлер може почати обговорювати з президентом РФ конкретні дати, термін продовження нової угоди, обсяг транзиту, його ціну тощо.

Другим важливим напрямком у цій дипломатії Володимир Фесенко називає те, що Ангела Меркель хоче спробувати вивести з глухого кута переговори у нормандському форматі.

Крім того, на думку експерта, Ангела Меркель може спробувати зробити певні кроки, щоб відновити переговори і в мінському форматі.

– У межах Тристоронньої контактної групи вони тривають, але без просування. Водночас є конкретна мета – припинити хоча би вогонь, відновити перемир’я. Ось про це потрібно домовлятися. Але вдасться це зробити чи ні, передусім залежить від президента Росії Володимира Путіна. Бо зі свого боку Ангела Меркель у цьому зацікавлена. Адже це було б гідне завершення її роботи і показником того, що хоча б частково, але все ж Мінські угоди працюють, – пояснює Фесенко.

Також політолог говорить: коли йдеться про вирішення таких важливих питань напередодні виборів, то Путін займає вичікувальну позицію і надає перевагу тому, що домовлятися про щось потрібно вже із переможцем. Так було напередодні виборів президента України у 2019 році, коли переговори у нормандському форматі були практично заблоковані.

Така ж ситуація може скластися і зараз, адже у вересні цього року відбудуться вибори у Німеччини, після яких замість Меркель з’явиться новий канцлер. А наступного року обиратимуть президента Франції.

Загалом Володимир Фесенко зазначає, що візит Ангели Меркель саме 22 серпня – це специфічний і неоднозначний жест. З одного боку, він є нібито проявом поваги до України та її незалежності. Але з іншого – візит канцлера спланований так, щоб персонально не взяти участь у Кримській платформі, яка відбудеться 23 серпня.

Хоча Німеччина буде представлена на саміті на високому рівні – для участі в Київ прибуде міністр закордонних справ Гайко Маас.

Втім, політолог додає, що збалансовану політику щодо Росії вибудовує не тільки Ангела Меркель, а той же президент Франції Еммануель Макрон або президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Вони підтримують Кримську платформу, делегують представників своїх країн для приїзду на саміт, але персонально не є її учасниками.