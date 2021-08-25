Зеленський поїде до Кишинева на річницю незалежності Молдови

27 серпня Молдова відзначатиме 30-річчя незалежності. Приїде на святкування ювілею і президент України Володимир Зеленський.

Того ж дня до Кишинева прилетить президент Румунії Клаус Вернер Йоханніс, а напередодні – президент Республіки Польща Анджей Дуда.

Лідери трьох країн разом з президентом Молдови Майєю Санду візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності Республіки Молдова.

Плануються також кілька двосторонніх зустрічей, переговори чотирьох президентів, після яких будуть зроблені заяви для журналістів.

Урочистості, присвячені 30-й річниці незалежності Молдови, пройдуть з 10.10 до 10.45 на площі Великих Національних Зборів.

12.10-12.40 – спільні заяви для преси Санду, Йоханніса, Дуди і Зеленського.

Напередодні, 24 серпня, військові з Молдови взяли участь у параді до річниці незалежності України.

Також Хрещатиком проїхало безліч різноманітної військової техніки, зокрема танк Оплот. Загалом на параді представлено 300 одиниць техніки. Не обійшлося і без авіації над Дніпром і проходження катерів.