На військовому параді до Дня Незалежності України пройшлися військові НАТО.

Головною вулицею Києва після колон українських військ крокували військовослужбовці країн-партнерів України: Великої Британії, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Словаччини, Фінляндії, Чехії, Швеції, США.

Усього на параді до 30-річчя незалежності нашої держави марширували 30 коробок із військовими, що дорівнює понад 4 тис. людей.

Також Хрещатиком проїхало безліч різноманітної військової техніки, зокрема танк Оплот. Усього 24 серпня на параді представлено 300 одиниць техніки. Не обійшлося і без авіації над Дніпром та проходження катерів.

Окрім військового параду в столиці планується безліч цікавих заходів до самого вечора.

На Трухановому острові влаштують великий артилерійський салют, а на Михайлівській площі та Володимирському проїзді можна подивитись статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки ЗСУ.

Більш детальну афішу до параду на День Незалежності в Києві дивіться в матеріалі Фактів ICTV.