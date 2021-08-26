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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

В ОП підтвердили, що Зеленський 27 серпня їде до Молдови

Володимир Зеленський

На запрошення президента Молдови Маї Санду у п’ятницю, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідає Кишинів з офіційним візитом.

Цю інформацію підтвердили в Офісі президента.

Глава держави візьме участь у заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова.

Програмою візиту передбачені двосторонні переговори Зеленського із Санду, а також багатосторонній зустрічі глав іноземних делегацій.

Напередодні адміністрація президента Молдови оприлюднила програму святкування Дня Незалежності, яка передбачає участь у заходах лідерів іноземних держав. Серед них і Володимир Зеленський.

27 серпня до Молдови також приїде президент Румунії Клаус Вернер Йоханніс, а сьогодні прибув президент Республіки Польща Анджей Дуда.

Головні урочистості, присвячені 30-й річниці незалежності Молдови, пройдуть з 10.10 до 10.45 на площі Великих Національних Зборів.

Потім буде кілька двосторонніх зустрічей, переговори чотирьох президентів, і в проміжку 12.10-12.40 лідери виступлять із заявами для преси.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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