Літак із Зеленським не зміг приземлитися в Молдові

Літак президента України Володимира Зеленського не зміг приземлитися у Молдові через сильний туман. Він вимушений був повернутися до Одеси.

Про це повідомляють ЗМІ. Через несприятливі погодні умови не зміг вилетіти до Кишинева і президент Румунії Клаус Вернер Йоханніс.

Володимир Зеленський відвідає Молдову 27 серпня з офіційним візитом на запрошення президента країни Маї Санду. Глава держави візьме участь у заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова.

Також програмою заходу передбачено кілька двосторонніх зустрічей (зокрема Зеленського із Санду), переговори чотирьох президентів Польщі, України, Румунії та Молдови, після яких будуть зроблені заяви для журналістів.

Урочистості, присвячені 30-й річниці незалежності Молдови, мали розпочатися приблизно о 10.10. А на 12.10-12.40 були заплановані спільні заяви для преси Санду, Йоханніса, Дуди і Зеленського.

Але вже відомо, що всі святкові заходи довелося перенести, а почесні закордонні гості, ймовірно, намагатимуться дістатися до Молдови автомобілями.