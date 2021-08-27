Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Літак із Зеленським не зміг приземлитися в Молдові

володимир зеленський

Літак президента України Володимира Зеленського не зміг приземлитися у Молдові через сильний туман. Він вимушений був повернутися до Одеси.

Про це повідомляють ЗМІ. Через несприятливі погодні умови не зміг вилетіти до Кишинева і президент Румунії Клаус Вернер Йоханніс.

Літак із Зеленським не зміг приземлитися в Молдові – причина

Володимир Зеленський відвідає Молдову 27 серпня з офіційним візитом на запрошення президента країни Маї Санду. Глава держави візьме участь у заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова.

Також програмою заходу передбачено кілька двосторонніх зустрічей (зокрема Зеленського із Санду), переговори чотирьох президентів Польщі, України, Румунії та Молдови, після яких будуть зроблені заяви для журналістів.

Урочистості, присвячені 30-й річниці незалежності Молдови, мали розпочатися приблизно о 10.10. А на 12.10-12.40 були заплановані спільні заяви для преси Санду, Йоханніса, Дуди і Зеленського.

Але вже відомо, що всі святкові заходи довелося перенести, а почесні закордонні гості, ймовірно, намагатимуться дістатися до Молдови автомобілями.

Джерело: Думская

Фото: Офіс президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка