Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі. Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
– У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, – це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що хочемо зміцнювати нашу економіку, – зазначив Дмитро Кулеба.
На переконання міністра, для того, щоб воювати, потрібні гроші, які бажано заробляти завдяки сильній економіці.
– Це дозволить створювати резерви, як у Польщі, і потім витрачати їх на оборону, – пояснив міністр закордонних справ.
За словами очільника відомства, міністерство постійно порушує питання перед американськими партнерами про безвіз.
– До речі, з Канадою та Великою Британією ми просунулися в цих питаннях. Там поки малі кроки, тому що дуже консервативною є політика цих країн, але ми рухаємося, – запевнив міністр.
8 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба збере українську частину Комісії зі стратегічного партнерства між Україною та США.
Головуватиме на засіданнях комісії вже цієї осені й державний секретар США Ентоні Блінкен.
Обговорити представники країн мають безпекові та економічні питання.
Відновити та посилити діяльність Комісії зі стратегічного партнерства домовились президенти США та України під час робочої зустрічі 1 вересня в Овальному кабінеті Білого дому.