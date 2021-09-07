Україна запропонувала США укласти угоду про зону вільної торгівлі. Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, – це зона вільної торгівлі між Україною та США, тому що хочемо зміцнювати нашу економіку, – зазначив Дмитро Кулеба.

На переконання міністра, для того, щоб воювати, потрібні гроші, які бажано заробляти завдяки сильній економіці.

– Це дозволить створювати резерви, як у Польщі, і потім витрачати їх на оборону, – пояснив міністр закордонних справ.

За словами очільника відомства, міністерство постійно порушує питання перед американськими партнерами про безвіз.

– До речі, з Канадою та Великою Британією ми просунулися в цих питаннях. Там поки малі кроки, тому що дуже консервативною є політика цих країн, але ми рухаємося, – запевнив міністр.

8 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба збере українську частину Комісії зі стратегічного партнерства між Україною та США.

Головуватиме на засіданнях комісії вже цієї осені й державний секретар США Ентоні Блінкен.

Обговорити представники країн мають безпекові та економічні питання.

Відновити та посилити діяльність Комісії зі стратегічного партнерства домовились президенти США та України під час робочої зустрічі 1 вересня в Овальному кабінеті Білого дому.