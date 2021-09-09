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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Депутати Європарламенту відповіли президенту Естонії про “20 років до членства України в ЄС”

Україна ЄС

Європарламент висловив підтримку європейським прагненням України. На думку законодавчого органу Євросоюзу, час вступу до ЄС залежить лише від України.

Про це йдеться у листі-відповіді євродепутатів Європарламенту на заяву президента Естонії Керсті Кальюлайд. В Європарламенті наголосили, що критерії для членства в ЄС – незмінні.

Серед них – політичні цінності Євросоюзу та принципи єдиного економічного ринку. Також країна має відповідати правовим принципам ЄС.

На думку Євросоюзу, Україні доведеться повністю реалізувати Угоду про асоціацію, Глибоку та всеосяжну угоду про вільну торгівлю, провести низку реформ у політичній та правовій системах.

В Європарламенті сподіваються, що Україна не зупинятиметься на тому, чого вже досягнула, та здійснюватиме заходи для подальшого прогресу. Час для повноправного вступу до ЄС залежить лише від України – швидкості реформ та результатів прогресу.

25 серпня президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україні може знадобитися ще 20 років роботи, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. За це висловлювання президент Естонії отримала шквал критики від українських політиків та міжнародних громадських діячів.

Джерело: Європейська правда

Фото: Dreamstime

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