Кулеба розповів, чого Україна чекає від нового уряду Німеччини

Україна сподівається на формування за підсумками виборів у Німеччині коаліції, яка буде сприятливою для розвитку двосторонніх відносин.

Для цього офіційний Київ системно працював із усіма політичними силами ФРН, заявив у неділю, 26 вересня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Володимир Зеленський спілкувався з лідером християнських демократів Армін Лашетом. Я, в свою чергу, провів переговори з лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був в Берліні. Ми пояснили їм позицію України по всіх ключових питаннях, – заявив глава української дипломатії.

За його словами, саме такий довгостроковий і системний підхід необхідний, щоб забезпечити досягнення поставлених цілей в україно-німецьких відносинах.

Кулеба наголосив, що неважливо, хто саме змінить Ангелу Меркель на посту канцлера і які партії сформують коаліцію.

Найголовніше, на його думку, щоб відносини між Німеччиною та Україною продовжували розвиватися у позитивному ключі.

Київ вважає ключовим пріоритетом своєї зовнішньополітичної діяльності розвиток стосунків із стратегічними партнерами, в число яких входить ФРН, резюмував міністр.