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Євгенія Шапоренко |

Руслан Стефанчук – спікер Верховної Ради ІХ скликання

руслан стефанчук

Руслан Стефанчук став головою Верховної Ради України ІХ скликання. Його кандидатуру на цю посаду підтримав 261 народний депутат.

Найбільше голосів він отримав від фракції Слуга народу – 222. Також за призначення Руслана Стефанчука проголосували 15 нардепів від партії За майбутнє, 18 – від депутатів від депутатської групи Довіра та шість – позафракційних.

Що відомо про Руслана Стефанчука?

Руслан Стефанчук –  доктор юридичних наук, професор, адвокат. До цього був віце-спікером Ради. На посаді голови ВР змінив Дмитра Разумкова.

На позачергових парламентських виборах був обраний народним депутатом від партії Слуга народу.

У 1997 році Стефанчук закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю Правознавство, а в 1999 році закінчив Технологічний університет Поділля за спеціальністю Менеджмент виробничої сфери.

Після аспірантури працював в Хмельницькому університеті управління та права старшим викладачем, завідувачем кафедри, доцентом, професором кафедри цивільно-правових дисциплін. З 2005 до 2011 року був проректором з наукової роботи.

З 2011 до 2013 року Руслан Стефанчук працював завідувачем відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України.

Із 2013 до 2014 року був завідувачем кафедри цивільно-правових дисциплін, а з 2014 до 2016 року – проректором з наукової роботи Національної академії прокуратури України.

Руслан Стефанчук

Фото: Getty Images

З 2016 року Стефанчук працював проректором з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

У 2019 році працював зі штабом президента України Володимира Зеленського, з яким знайомий ще зі студентських років завдяки КВК.

21 травня 2019 року Зеленський призначив Руслана Стефанчука представником президента у Верховній Раді. 7 жовтня 2021 року президент України Володимир Зеленський звільнив Стефанчука від виконання обов’язків представника президента в парламенті.

З 29 серпня 2019 року до 7 жовтня 2021 року обіймав посаду першого віце-спікера парламенту. Його кандидатуру на цю посаду підтримали 330 нардепів.

7 жовтня 2021 року Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова – спікера парламенту. Найбільше голосів дала фракція Слуга народу – 215.

Після відставки з посади голови ВР Дмитро Разумков має зайняти крісло народного депутата.

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