Руслан Стефанчук став головою Верховної Ради України ІХ скликання. Його кандидатуру на цю посаду підтримав 261 народний депутат.

Найбільше голосів він отримав від фракції Слуга народу – 222. Також за призначення Руслана Стефанчука проголосували 15 нардепів від партії За майбутнє, 18 – від депутатів від депутатської групи Довіра та шість – позафракційних.

Що відомо про Руслана Стефанчука?

Руслан Стефанчук – доктор юридичних наук, професор, адвокат. До цього був віце-спікером Ради. На посаді голови ВР змінив Дмитра Разумкова.

На позачергових парламентських виборах був обраний народним депутатом від партії Слуга народу.

У 1997 році Стефанчук закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю Правознавство, а в 1999 році закінчив Технологічний університет Поділля за спеціальністю Менеджмент виробничої сфери.

Після аспірантури працював в Хмельницькому університеті управління та права старшим викладачем, завідувачем кафедри, доцентом, професором кафедри цивільно-правових дисциплін. З 2005 до 2011 року був проректором з наукової роботи.

З 2011 до 2013 року Руслан Стефанчук працював завідувачем відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України.

Із 2013 до 2014 року був завідувачем кафедри цивільно-правових дисциплін, а з 2014 до 2016 року – проректором з наукової роботи Національної академії прокуратури України.

З 2016 року Стефанчук працював проректором з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

У 2019 році працював зі штабом президента України Володимира Зеленського, з яким знайомий ще зі студентських років завдяки КВК.

21 травня 2019 року Зеленський призначив Руслана Стефанчука представником президента у Верховній Раді. 7 жовтня 2021 року президент України Володимир Зеленський звільнив Стефанчука від виконання обов’язків представника президента в парламенті.

З 29 серпня 2019 року до 7 жовтня 2021 року обіймав посаду першого віце-спікера парламенту. Його кандидатуру на цю посаду підтримали 330 нардепів.

7 жовтня 2021 року Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова – спікера парламенту. Найбільше голосів дала фракція Слуга народу – 215.

Після відставки з посади голови ВР Дмитро Разумков має зайняти крісло народного депутата.