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Євгенія Шапоренко |

Руслан Стефанчук — спикер Верховной Рады ІХ созыва

руслан стефанчук

Руслан Стефанчук стал председателем Верховной Рады Украины ІХ созыва. Его кандидатуру на эту должность поддержал 261 народный депутат.

Больше всего голосов он получил от фракции Слуга народа — 222. Также за назначение Руслана Стефанчука проголосовали 15 нардепов от партии За будущее, 18 — от депутатов от депутатской группы Доверие и шесть — внефракционных.

Что известно о Руслане Стефанчуке?

Руслан Стефанчук — доктор юридических наук, профессор, адвокат. До этого был вице-спикером Рады. На посту главы ВР сменил Дмитрия Разумкова.

На внеочередных парламентских выборах был избран народным депутатом от партии Слуга народа.

В 1997 году Стефанчук окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности Правоведение, а в 1999 году окончил Технологический университет Подолья по специальности Менеджмент производственной сферы.

После аспирантуры работал в Хмельницком университете управления и права старшим преподавателем, заведующим кафедрой, доцентом, профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин. С 2005 по 2011 год был проректором по научной работе.

С 2011 по 2013 год Руслан Стефанчук работал заведующим отделом проблем развития национального законодательства Института законодательства Верховной Рады Украины.

С 2013 по 2014 год был заведующим кафедрой гражданско-правовых дисциплин, а с 2014 по 2016 год — проректором по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины.

Руслан Стефанчук

Фото: Getty Images

С 2016 года Стефанчук работал проректором по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В 2019 году работал со штабом президента Украины Владимира Зеленского, с которым знаком еще со студенческих лет благодаря КВН.

21 мая 2019 года Зеленский назначил Руслана Стефанчука представителем президента в Верховной Раде. 7 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей представителя президента в парламенте.

С 29 августа 2019 года в 7 октября 2021 год занимал должность первого вице-спикера парламента. Его кандидатуру на эту должность поддержали 330 нардепов.

7 октября 2021 года Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова — спикера парламента. Больше всего голосов дала фракция Слуга народа — 215.

После отставки с поста председателя ВР Дмитрий Разумков должен занять кресло народного депутата.

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