Руслан Стефанчук стал председателем Верховной Рады Украины ІХ созыва. Его кандидатуру на эту должность поддержал 261 народный депутат.

Больше всего голосов он получил от фракции Слуга народа — 222. Также за назначение Руслана Стефанчука проголосовали 15 нардепов от партии За будущее, 18 — от депутатов от депутатской группы Доверие и шесть — внефракционных.

Что известно о Руслане Стефанчуке?

Руслан Стефанчук — доктор юридических наук, профессор, адвокат. До этого был вице-спикером Рады. На посту главы ВР сменил Дмитрия Разумкова.

На внеочередных парламентских выборах был избран народным депутатом от партии Слуга народа.

В 1997 году Стефанчук окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности Правоведение, а в 1999 году окончил Технологический университет Подолья по специальности Менеджмент производственной сферы.

После аспирантуры работал в Хмельницком университете управления и права старшим преподавателем, заведующим кафедрой, доцентом, профессором кафедры гражданско-правовых дисциплин. С 2005 по 2011 год был проректором по научной работе.

С 2011 по 2013 год Руслан Стефанчук работал заведующим отделом проблем развития национального законодательства Института законодательства Верховной Рады Украины.

С 2013 по 2014 год был заведующим кафедрой гражданско-правовых дисциплин, а с 2014 по 2016 год — проректором по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины.

С 2016 года Стефанчук работал проректором по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В 2019 году работал со штабом президента Украины Владимира Зеленского, с которым знаком еще со студенческих лет благодаря КВН.

21 мая 2019 года Зеленский назначил Руслана Стефанчука представителем президента в Верховной Раде. 7 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей представителя президента в парламенте.

С 29 августа 2019 года в 7 октября 2021 год занимал должность первого вице-спикера парламента. Его кандидатуру на эту должность поддержали 330 нардепов.

7 октября 2021 года Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова — спикера парламента. Больше всего голосов дала фракция Слуга народа — 215.

После отставки с поста председателя ВР Дмитрий Разумков должен занять кресло народного депутата.