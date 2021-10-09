Найвищі посадовці возили валізи з грошима для терористів: Баканов про підозру Медведчуку

Очільник СБУ Іван Баканов прокоментував підозру, яку вручили народному депутату Віктору Медведчуку за участь у незаконних схемах із закупівлі вугілля на тимчасово окупованих українських територіях.

Він зазначив: поки вся країна збирала гроші, щоб підтримати українських військових, найвищі посадові особи возили гроші у валізах для терористичних організацій.

– 8 жовтня відбулася нерядова подія. Народному депутату вручили підозру про скоєння злочину у вигляді державної зради та сприяння терористичній організації. І питання тут не в тому, чи постачалося вугілля з окупованих територій, чи зривалися контракти на постачання вугілля з ПАР. Питання в тому, з яким цинізмом найвищі посадові особи держави Україна сприяли терористам. Коли вся країна збирала гроші, щоб підтримати військових, вони возили гроші у валізах до терористичних організацій, – сказав Баканов в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

За словами Івана Баканова, це була організована група, яка хотіла, щоб Росія отримала гачок і тримала Україну в енергетичній залежності.

8 жовтня народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Зокрема, вона стосується причетності до незаконного постачання вугілля з окупованих територій.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила, що йдеться не лише про конкретну особу та оголошення підозри й не лише про сприяння в закупівлі вугілля із тимчасово окупованих територій у терористичних організацій так званих ЛНР та ДНР.

За її словами, це питання державної зради і того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на боці Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами схеми.