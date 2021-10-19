Україна була б у Європейському Союзі вже вчора, якби питання членства залежало лише від президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю каналу ICTV висловив президент України Володимир Зеленський.

Саме тому глава держави вважав недоцільним вкотре ставити це запитання високим гостям під час саміту Україна – ЄС у Києві 12 жовтня.

– Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн дійсно допомагають, бачать прорив у реформах. Тому вони були такі теплі тут, як погода в Києві, і до мене особисто, і в цілому. Чесно кажучи, немає сенсу ставити деякі запитання, коли заздалегідь знаєш відповідь. Тому я їх не ставив, – сказав очільник країни.

Разом із тим Володимир Зеленський зауважує: рішення про членство України в Європейському Союзі, яке бачить у майбутньому більшість громадян, має бути акцептоване всіма країнами-членами ЄС.

– 27 країн мають сказати: Так, ми бачимо Україну членом, і проголосували за це. Я окремо спілкуюся із представниками кожної з країн Європейського Союзу. Сам на сам вони кажуть: Ми – за, є питання з іншими країнами. Потім ти їдеш до тієї, іншої країни, а там теж кажуть: Ми – за, ми підтримуємо. Є питання з іншими країнами, – переповідає стан справ президент України.

У 2021 році Україна почала готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку України.

Цей крок Володимир Зеленський називає дуже важливим, адже та країна, яка підписала декларацію, проголосує за Україну, коли країни-члени ЄС вирішать, що країна може мати членство.

– Завдяки цьому одразу видно, хто відразу підписує документ, хто сумнівається, а хто каже, що потрібно ще певний час для ухвалення рішення, – пояснює президент України.

Ці декларації, запевняє Володимир Зеленський, демонструють реальну картину, до яких із країн буде складно достукатися.

Наразі чотири країни-члени ЄС декларацію підписали, ще три заявляють про готовність підписати. Залишається почути думку ще 20 країн.