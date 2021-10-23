Інтеграція України з європейським простором є природною історичною траєкторією.

Про це в інтерв’ю директору Польського інституту міжнародних відносин Славоміру Дембському повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Україна є частиною Центральної Європи. До 1654 року значна частина нашої історії, інтересів, політичних, культурних та економічних зв’язків закріплювала нас у Центральній Європі, що межувала зі Скандинавією на півночі, Візантією на півдні, а потім з Османською імперією, – зауважив очільник МЗС.

Нагадав міністр і про те, що частиною історії України є Люблінська унія (1569 року), битви під Оршею (1514 року), Хотином (1621 року) та Віднем (1683 року).

– У Києві похований великий литовський полководець і гетьман Костянтин Острозький та польський король Міхал Корибут, адже вони обидва походили з русинських (українських) князівських родів, – наголосив Дмитро Кулеба.

Ці та багато інших фактів, переконаний міністр закордонних справ, доводять, що українська ідентичність є центральноєвропейською.

Прокоментував Дмитро Кулеба й одне з останніх опитувань, за результатами якого 65% українців на Сході України та 56% на Півдні погодилися з висловлюваннями президента РФ Володимира Путіна про те, що українці та росіяни – це “один народ”.

Міністр просить не забувати, що в соціологічних дослідженнях часто відповіді залежать від того, як формулюється питання.

Через це респонденти мають труднощі з розумінням суті питання, а той, хто потім аналізує відповіді, має простір для різних тлумачень.

– Україна та Росія були частиною однієї імперії протягом багатьох десятиліть, тому, звичайно, деякі спільні культурні елементи є. Однак Україна та Росія – це не лише політично дві різні країни. Ми дві різні нації, які дотримуються принципово різних траєкторій розвитку. Примусова асиміляція, яку пропонує “русский мир”, українців не цікавить, – запевнив очільник МЗС.

Дмитро Кулеба додає: за роки російської та радянської окупації Україна дуже добре відчувала “любов до “русского мира”, втрачаючи мільйони українців, які голодували та були закатовані в царських та радянських тюрмах.

Тому, стверджує міністр, Україна продовжуватиме йти своїм шляхом як європейська країна та частина західного світу.

Джерело: PISM