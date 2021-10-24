Україна розраховує, що Організація Об’єднаних Націй (ООН) приєднається до Кримської платформи – ініціативи, спрямованої на деокупацію українського півострова.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 76-ї річниці заснування ООН.

В МЗС наголосили, що Україна як одна із держав-засновниць ООН є відданою засадам сучасного світового устрою, що прописані в статуті ООН.

У міністерстві нагадали, що 23 серпня 2021 року Україна разом із 46 державами та міжнародними організаціями започаткувала Кримську платформу. Метою діяльності цього нового міжнародного формату є звільнення українського Криму від окупантів та протидія гібридній російській агресії.

– Розраховуємо на більш активний та конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії триваючій військовій агресії РФ проти України. Враховуючи роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема у контексті ухвалених Генасамблеею ООН резолюцій щодо територіальної цілісності України, проблеми мілітаризації Криму та захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до Кримської платформи, – наголосили в МЗС.

У міністерстві уточнили, що Україна продовжить протидіяти спробам окремих держав підірвати світовий порядок, нав’язати логіку агресії та переписати світову історію.

У МЗС також зазначили, що одним із важливих напрямів діяльності ООН в Україні є підтримка відновлення Донбасу заради безпечної реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також їхніх мешканців.

Кримська платформа та неучасть у ній ООН

23 серпня цього року в Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи. Це міжнародний формат для повернення питання тимчасово окупованого Криму до світового порядку денного.

Діяльність Кримської платформи продовжуватиметься до досягнення ключової мети – повернення півострова Україні.

У саміті взяли участь представники 46 держав та міжнародних організацій. Представники ООН участі в саміті не брали та поки не підписали підсумкову декларацію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловлював думку, що ООН проігнорувала саміт Кримської платформи виключно через політичні мотиви.

Крім того, Кулеба заявляв, що хоче почути від ООН чітку відповідь, чому вона не взяла участі у саміті 23 серпня.