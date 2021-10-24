Украина рассчитывает, что Организация Объединенных Наций (ООН) присоединится к Крымской платформе – инициативе, направленной на деоккупацию украинского полуострова.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 76-й годовщины основания ООН.

В МИД подчеркнули, что Украина как одно из государств-основателей ООН является преданной принципам современного мирового устройства, что прописаны в уставе ООН.

В министерстве напомнили, что 23 августа 2021 года Украина вместе с 46 государствами и международными организациями учредила Крымскую платформу. Целью деятельности этого нового международного формата является освобождение украинского Крыма от оккупантов и противодействие гибридной российской агрессии.

– Рассчитываем на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины. Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генассамблеей ООН резолюций относительно территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыма и защиты прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе, — подчеркнули в МИД.

В министерстве уточнили, что Украина продолжит противодействовать попыткам отдельных государств подорвать мировой порядок, навязать логику агрессии и переписать мировую историю.

В МИД также отметили, что одним из важных направлений деятельности ООН в Украине является поддержка восстановления Донбасса ради безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также их жителей.

Крымская платформа и неучастие в ней ООН

23 августа этого года в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы. Это международный формат для возвращения вопроса временно оккупированного Крыма в мировую повестку дня.

Деятельность Крымской платформы будет продолжаться до достижения ключевой цели – возвращения полуострова Украине.

В саммите приняли участие представители 46 государств и международных организаций. Представители ООН участия в саммите не принимали и пока не подписали итоговую декларацию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказывал мнение, что ООН проигнорировала саммит Крымской платформы исключительно по политическим мотивам.

Кроме того, Кулеба заявлял, что хочет услышать от ООН четкий ответ, почему она не приняла участия в саммите 23 августа.