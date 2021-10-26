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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Україна вперше візьме участь у засіданні комітету ради НАТО з питань озброєнь

олександр носов міноборони

Україну вперше запросили до розширеного формату Конференції національних директорів озброєнь у штаб-квартирі НАТО, яка відбудеться 26 жовтня.

Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Носов, який і представлятиме країну на заході.

Україна раніше залучалась до участі у засіданнях Конференції. Але наразі вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно держав-членів НАТО.

Зокрема, вони стосуються інновацій в оборонно-технічній сфері, трансформацій у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом та досягнень оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.

Крім того, у Брюсселі заплановані двосторонні зустрічі Олександра Носова з національними директорами з озброєння держав-членів НАТО.

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Зазначимо, що Конференція національних директорів з озброєння (Conference of National Armaments Directors-CNAD) з 1996 року є вищим дорадчим комітетом Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь.

Вона координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки. До роботи Конференції залучаються керівники національних відомств або підрозділів відомств, які відповідають за формування та реалізацію політики у сфері озброєння і військової техніки.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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