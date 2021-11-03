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Юлія Соколова |

Слуга народу висунула трьох нових кандидатів на посади міністрів: кого і куди

кабмін

Фракція Слуга народу висунула на вакантні посади міністрів трьох кандидатів. Відповідні пропозиції політсила надіслала у Кабінет міністрів.

Про це повідомила речниця Слуги народу Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі.

За її словами, Слуга народу спрямувала уряду пропозиції щодо кандидатів на правах коаліції (монобільшості).

Так, нардепа від Слуги народу Ірину Верещук пропонують призначити на посаду віце-прем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Досі цю посаду займав Олексій Резніков, його сьогодні звільнила Верховна Рада.

Заступницю керівника Офісу президента України Юлію Свириденко висунули на посаду першого віце-прем’єра-міністра економіки України. До сьогодні посаду міністра займав Олексій Любченко.

А нинішній голова Державної митної служби України Павло Рябікін може стати новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Сьогодні з цієї посади був звільнений Олег Уруський.

Юлія Палійчук

Загалом сьогодні Верховна Рада звільнила п’ятьох міністрів: Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; Олексія Любченка – з посади міністра економіки і першого віце-прем’єр-міністра; Олексія Резнікова – з посади віце-прем’єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Олега Уруського – з посади віце-прем’єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості; Андрія Тарана – з посади міністра оборони України.

Відомо, що новим очільником Міноборони хочуть призначити Олексія Резнікова.

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Джерело: Юлія Палійчук

Фото: Dreamstime

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