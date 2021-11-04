Арахамія назвав нардепів-“антивакцинаторів” у Слузі народу

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав кількох колег-депутатів, які відкрито не підтримують вакцинацію проти коронавірусу. Він зазначив, що знає лише трьох нардепів із монобільшості, які виступають проти Covid-щеплень.

Про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на запитання, скільки зараз у ВР невакцинованих нардепів. За його словами, інформація є лише щодо тих народних обранців, які відкрито надали дозвіл на щеплення.

– Дозвіл надали – більше 150 людей точно є… Багато людей сказали: я не хочу поширювати цю інформацію. Вони мають право, і тоді ми не можемо скласти нормальну статистику, – пояснив Арахамія.

Водночас він зазначив, що в Слузі народу відкрито висловлюються проти вакцинації троє нардепів: Юрій Камельчук, Єлізавета Богуцька та Артем Дмитрук.

– Я запитую людей: окрім Камельчука і Богуцької я, чесно кажучи, не знаю людей, які не вакцинувалися. Які відкрито кажуть, що вони не вакцинуються і не хочуть вакцинуватися. А, ще Дмитрук, так, – заявив Арахамія.

Він також поінформував, що ПЛР-тести для невакцинованих нардепів у Верховній Раді хочуть зробити безкоштовними. Водночас сам Арахамія переконаний, що такі тести повинні бути платними.

– Я особисто наполягав, щоб були платними. Тоді більше людей будуть вакцинуватись, – наголосив Арахамія.

Днями народні депутати підтримали постанову, якою обмежується доступ до приміщень Верховної Ради для невакцинованих проти Covid-19 осіб. Постанова діятиме протягом жорсткого карантину.

Якщо людина не зможе надати Covid-сертифікат, її пустять до ВР за умови наявності негативного ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген.

Ці нові вимоги стосуються народних депутатів, працівників Апарату Ради, помічників-консультантів та інших відвідувачів, а також представників ЗМІ.

Варто зазначити, що станом на 1 листопада сім нардепів та 21 співробітник апарату Верховної Ради хворіли на коронавірус.

Джерело: Слуга народу