Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал нескольких коллег-депутатов, открыто не поддерживающих вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что знает лишь трех нардепов из монобольшинства, выступающих против Covid-прививок.

Об этом Арахамия рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, отвечая на вопрос, сколько сейчас в ВР невакцинированных нардепов. По его словам, информация есть только относительно тех народных избранников, которые открыто предоставили разрешение на прививку.

– Разрешение предоставили – более 150 человек точно есть… Многие сказали: я не хочу распространять эту информацию. Они имеют право, и тогда мы не можем составить нормальную статистику, – объяснил Арахамия.

В то же время он отметил, что в Слуге народа открыто высказываются против вакцинации трое нардепов: Юрий Камельчук, Елизавета Богуцкая и Артем Дмитрук.

– Я спрашиваю людей: кроме Камельчука и Богуцкой я, честно говоря, не знаю людей, которые не вакцинировались. Которые говорят, что они не вакцинируются и не хотят вакцинироваться. А, еще Дмитрук, да, – заявил Арахамия.

Он также проинформировал, что ПЦР-тесты для невакцинированных нардепов в Верховной Раде хотят сделать бесплатными. В то же время сам Арахамия убежден, что подобные тесты должны быть платными.

– Я лично настаивал, чтобы были платными. Тогда больше людей будут вакцинироваться, – подчеркнул Арахамия.

На днях народные депутаты поддержали постановление, которым ограничивается доступ в помещения Верховной Рады для невакцинированных от Covid-19 людей. Постановление будет действовать в течение жесткого карантина.

Если человек не сможет предоставить Covid-сертификат, его пустят в ВР при наличии негативного ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.

Эти новые требования касаются народных депутатов, работников Аппарата Рады, помощников-консультантов и других посетителей, а также представителей СМИ.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 ноября семь нардепов и 21 сотрудник аппарата Верховной Рады болели коронавирусом.

Источник: Слуга народа