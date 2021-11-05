230 аркушів з беззаперечними доказами, що Росія постачає зброю та військову техніку бойовикам в ОРДЛО – міжнародна неурядова організація Conflict Armament Research (Дослідники зброї конфліктів) 4 листопада опублікувала звіт Зброя війни в Україні. Трирічне дослідження постачань озброєння у Донецькій та Луганській областях.

Це результат співпраці Conflict Armament Research з контррозвідкою Служби безпеки України, започаткованої у 2018 році.

Мета дослідження – доведення до міжнародної спільноти об’єктивної інформації щодо походження зброї на окупованих територіях Донбасу.

У звіті вперше детально представлено дані про озброєння та боєприпаси російського виробництва. Експерти організації вивчили десятки видів стрілецької зброї та боєприпасів, протипіхотних мін, гранатометів та переносних зенітно-ракетних комплексів.

Активну підтримку Conflict Armament Research надали також Міноборони, МВС, Офіс генпрокурора, Нацгвардія, Нацполіція та Держприкордонслужба України.

Докази агресії РФ в Україні: міжнародні експерти оприлюднили звіт / 3 фотографии

Conflict Armament Research створена у 2011 році та наділена повноваженнями Європейського Союзу щодо збору, узагальнення та аналізу даних про походження окремих видів озброєнь і військової техніки (ОВТ), що використовуються в зонах збройних конфліктів у різних регіонах світу.