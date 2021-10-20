Лише 8% українців ставляться позитивно до нещодавньої відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Водночас 39,1% респондентів повідомили, що не підтримують відставку Разумкова.

Ще 44,1% опитаних байдужі до цього питання, а 8,8% не змогли відповісти на запитання соціологів.

Більшість опитаних українців (57,2%) висловили думку, що відставка Разумкова з посади голови ВР нічого не змінить.

Водночас 24,3% респондентів переконані, що ця подія перетворить український парламент на слухняний інструмент Офісу президента.

І лише 6,6% опитаних заявили, що тепер очікують на пришвидшення реформ в Україні. Ще 11,9% респондентів не змогли відповісти на запитання.

Опитування КМІС проводилося впродовж 15-18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). Загалом було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (окрім окупованих територій Донбасу та Криму).

Похибка вибірки не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Фото: Верховна Рада