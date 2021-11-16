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Пропрацювали мобілізацію ЄС на підтримку України – Кулеба

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

15 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спільно з колегами із держав-членів ЄС пропрацював мобілізацію Європейського Союзу на підтримку України.

Про це очільник МЗС повідомив під час прямого включення із Брюсселя в ефірі свободи слова на ICTV.

– Це засідання було присвячене розвитку східного партнерства, але безумовно ми використали його для того, щоб довести до всіх країн ЄС ту ситуацію, яка складається вздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях, – наголосив очільник МЗС.

За словами Дмитра Кулеби, міністри закордонних справ під час спільного засідання пропрацювали мобілізацію ЄС на підтримку України.

Фото: УНІАН

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