Російські найманці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, незаконно утримують понад 300 громадян України.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю одному з українських телеканалів.

За її словами, за період війни за Донбасі 301 українця взяли у полон та засудили за шпигунство на користь нашої держави. Серед них є 30 жінок та 44 військовослужбовців.

– І це ми не про всіх можемо знати… Не треба забувати, що 258 наших громадян перебувають у списку зниклих безвісти, – наголосила вона.

Денісова зазначила, що окупанти блокують перемовини про обмін незаконно затриманих з весни 2020 року, вигадуючи різноманітні причини для цього.

Уповноважена з прав людини переконана, що російські найманці намагаються будь-якими способами уникнути перемовин про подальший обмін, заявляючи, що попередні обміни начебто не завершені.