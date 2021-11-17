Тисячу гривень вакцинованим проти Covid-19 українцям нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через застосунок Дія. Податком ці кошти не обкладатимуть.

Про деталі програми повідомив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що це ініціатива президента Володимира Зеленського. Таким чином планують підтримати бізнес, який постраждав від пандемії коронавірусу.

– Для того, щоб зберегти високі темпи вакцинації та додатково мотивувати людей зробити щеплення, ухвалено рішення виплатити по одній тисячі грн всім повністю вакцинованим громадянам. Ця ініціатива президента України дасть змогу підтримати малий та середній бізнес в Україні, який постраждав через пандемію. Крім того, це фінансова підтримка спортивного та культурного розвитку українців, – зазначив Шмигаль.

За словами очільника уряду, програма діятиме таким чином:

• Одну тисячу грн нараховуватимуть громадянам на віртуальні платіжні картки через застосунок Дія.

• Ці кошти можна буде витратити на придбання квитків у театри, кінотеатри, на концерти, на заняття спортом, а також на подорожі потягом чи літаком по території України.

• У програмі візьмуть участь близько 6 тис. суб’єктів бізнесу з усієї країни.

• Програму запустять з 19 грудня 2021 року. Вона діятиме до кінця наступного року.

• Цьогоріч на фінансування програми планується спрямувати 3 млрд грн (і таку ж суму — на початку наступного року). В уряді розглянуть можливість розширення фінансування. Фінансування здійснюватимуть із загального фонду держбюджету.

– Жодних податків на цю тисячу гривень нараховуватися не буде. Також ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії людьми, – наголосив Шмигаль.

15 листопада президент України Володимир Зеленський оголосив, що за вакцинацію проти коронавірусу обома дозами українці отримають по 1 тис. грн. Громадяни зможуть використати ці кошти на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, щоб відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр.

Як уточнив прес-секретар президента Сергій Никифоров, під дію програми потраплять усі, хто отримав два щеплення проти коронавірусу як до, так і після 19 грудня 2021 року – дня старту виплат.

По 1 тис. грн виплачуватимуть за рахунок коштів із загального фонду державного бюджету.