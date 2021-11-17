У середу, 17 листопада, народні депутати о 10.00 зберуться на чергове пленарне засідання Верховної Ради. Сьогодні парламент має призначити позачергові місцеві вибори у деяких районах Донецької та Одеської областей, а також перейменувати кілька населених пунктів.

На перше читання винесено законопроект про внесення змін до закону Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу для реалізації положень закону Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Серед важливих законопроектів, які нардепи розглянуть у другому читанні – зміни до Податкового та Митного кодексів, які стосуються оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, а також внесення змін до Сімейного кодексу (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів).

Також Рада має вирішити питання виходу України із деяких договорів Співдружності незалежних держав та ратифікувати кілька нових міжнародних документів.

У другій половині дня нардепи працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.