Україна підтримує введення нових санкцій США проти ПП-2 – Вітренко

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що Україна підтримує плани США щодо розширення санкцій проти російського проекту Північний потік-2.

– Вони можуть бути зняті або переглянуті тільки у випадку, коли Росія гратиме за правилами і дотримуватиметься європейського законодавства, не використовуватиме газ як зброю, а почне розглядати її як товар, – написав він у соцмережі.

За його словами, перегляд обмежувальних заходів можливий також, якщо РФ припинить використовувати газ для політичного тиску або як елемент військової загрози.

Напередодні, 22 листопада, держсекретар США Ентоні Блінкен представив у Конгресі звіт про розширення санкцій проти Північного потоку-2 відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року (PEESA) із внесеними до нього поправками.

Йдеться про внесення до списку санкцій двох суден і однієї пов’язаної з Росією компанії Transadria Ltd., що беруть участь у проекті.

Наразі американські санкції діють щодо восьми осіб та 17 суден, пов’язаних з російським газопроводом.