У Держдепі заявили, що США розширять санкції проти Північного потоку-2

Держсекретар США Ентоні Блінкен 22 листопада представив у Конгресі звіт про розширення санкцій проти російського проекту Північний потік-2 відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року (PEESA) із внесеними до нього поправками.

Йдеться про внесення до списку санкцій двох суден і однієї пов’язаної з Росією компанії Transadria Ltd., що беруть участь у проекті.

– На Transadria Ltd. будуть накладені санкції відповідно до PEESA, а її судно Marlin буде ідентифіковано як заблокована власність, – сказав Блінкен.

Адміністрація США вже наклала санкції на вісім осіб та 17 суден, пов’язаних з російським газопроводом.

– Незважаючи на те, що адміністрація продовжує виступати проти трубопроводу Північний потік-2, зокрема через наші санкції, ми продовжуємо працювати з Німеччиною та іншими союзниками та партнерами, щоб знизити ризики, пов’язані з трубопроводом, для України та країн НАТО та ЄС, а також запобігти негативному впливу Росії, зокрема в енергетичній сфері, – підсумував глава Держдепу.

Днями уряд України звернувся до Сенату США з проханням включити санкції проти Північного потоку-2 до закону про оборонний бюджет у 2022 році.

Головний аргумент – Росія породжує енергетичну кризу в Європі й продовжує загрожувати Україні.

Джерело: state.gov