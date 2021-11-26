Володимир Зеленський зазначив, що те, чи піде він на другий президентський термін, вирішуватиме суспільство. Про це він заявив під час прес-конференції 26 листопада.

— Це рішення не буде пов’язане з форматом майбутньої коаліції. Це буде пов’язано з підтримкою моєї особистості народом України.

Він розповів, що коли він виходить на вулицю, то розуміє, як до нього ставляться одні “за щось кажуть дякую, а десь вказують на помилки”.

— У мене є діалог. Люди відкрито мені про це говорять – підтримують мене, чи ні. Тоді лише я буду думати, йти чи ні на другий термін. І ухвалюватиму це рішення точно із сім’єю, – додав він.

Глава держави додав, що радитиметься зі своїми дітьми, адже “вони страждають через його посаду”.

На початку жовтня Володимир Зеленський заявив, що ще нічого не вирішив щодо балотування на другий президентський термін. Він зазначив, що під час своєї каденції хоче встигнути все, що обіцяв.

Водночас, за словами глави держави, це не означає, що якщо він встигне все зробити за чотири з половиною роки, то за півроку до завершення каденції піде.