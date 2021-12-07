7 грудня президент РФ Володимир Путін почує від очільника Сполучених Штатів Джо Байдена дуже чіткі сигнали про те, до яких кроків вдадуться українські партнери в разі військової операції Росії проти України.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, тези, які має озвучити президент США очільнику Кремля, будуть дуже переконливими.

Разом із тим, міністр МЗС не розраховує на те, що під час розмови президентів США та РФ вдасться досягти “певних проривів”.