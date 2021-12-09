Україна хоче провести Суперкубок УЄФА – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Союзу європейських футбольних асоціацій Александером Чеферіном, повідомивши йому про те, що держава зацікавлена у проведенні Суперкубку УЄФА у 2024-2025 роках та інших спортивних заходів.
За словами глави держави, в Україні усі дуже люблять футбол.
Зеленський висловив подяку Чеферіну за розвиток футболу в країні та підтримку дитячих програм. Президент також додав, що в Україні спорт має бути доступним для кожного.
Як зазначив Зеленський, в Асоціації футболу задумалися щодо подання заявок на проведення жіночого чемпіонату Європи у 2025 році, чоловічого чемпіонату з пляжного футболу та багатьох інших спортивних заходів.
– Україна разом із Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2018 році. У нас досить багаті традиції у проведенні чемпіонатів із олімпійських видів спорту, – повідомив Зеленський.
За словами президента, в Україні намагаються розвинути фізкультуру та спорт, зокрема, запустивши програми Здорова Україна та Велике будівництво для культивації активного способу життя.
За підсумками зустрічі Зеленський видав співрозмовнику орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня.