Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Союзу європейських футбольних асоціацій Александером Чеферіном, повідомивши йому про те, що держава зацікавлена ​​у проведенні Суперкубку УЄФА у 2024-2025 роках та інших спортивних заходів.

За словами глави держави, в Україні усі дуже люблять футбол.

Зеленський висловив подяку Чеферіну за розвиток футболу в країні та підтримку дитячих програм. Президент також додав, що в Україні спорт має бути доступним для кожного.

Як зазначив Зеленський, в Асоціації футболу задумалися щодо подання заявок на проведення жіночого чемпіонату Європи у 2025 році, чоловічого чемпіонату з пляжного футболу та багатьох інших спортивних заходів.

– Україна разом із Польщею успішно провела фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року та на високому рівні прийняла фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у 2018 році. У нас досить багаті традиції у проведенні чемпіонатів із олімпійських видів спорту, – повідомив Зеленський.

За словами президента, в Україні намагаються розвинути фізкультуру та спорт, зокрема, запустивши програми Здорова Україна та Велике будівництво для культивації активного способу життя.

Україна хоче провести Суперкубок УЄФА – Зеленський / 2 фотографии

За підсумками зустрічі Зеленський видав співрозмовнику орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня.