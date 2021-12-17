Білий дім не вестиме переговори про європейську безпеку без союзників у Європі.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, коментуючи так звані пропозиції МЗС РФ про відкликання рішення саміту НАТО 2008 року в Бухаресті про те, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу.

– Ми бачили російські пропозиції. Ми обговорюємо їх з нашими європейськими союзниками та партнерами, – наголосила вона.

Псакі запевнила, що без європейських союзників жодних розмов про безпеку в Європі не буде.

– Ми не підемо на компроміс за ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право визначати своє майбутнє та зовнішню політику без стороннього втручання, – додала вона.

Псакі також нагадала про вчорашню заяву Північноатлантичної ради, де чітко йдеться про те, що будь-який діалог з Росією має відбуватися на основі взаємності, враховувати занепокоєння НАТО з приводу загрозливої ​​поведінки РФ, базуватися на основних принципах та основоположних документах європейської безпеки та відбуватися в рамках європейської політики НАТО і партнерів.

Міністерство закордонних справ РФ 17 грудня опублікувало проект договору з США та НАТО щодо гарантій безпеки.

У документі Москва вимагає від держав-членів Організації Північноатлантичного договору відмовитися від подальшого розширення НАТО, зокрема, приєднання України.

Ще одна вимога стосується заборони на будь-яку військову діяльність на території України, а також інших державах Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

Джерело: The White House