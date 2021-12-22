Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про шість тем, над якими здебільшого працюватимуть іноземні дипустанови України у 2022 році.

Зокрема, йдеться про зміцнення безпеки та обороноздатності країни для протидії російській агресії; також – про запровадження на практиці Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, Азіатської та Африканської стратегій МЗС.

Крім того дипломатія України займеться запровадженням цифрової платформи NAZOVNI. Вона має допомогти у створенні нових економічних можливостей для компаній-експортерів з України на зовнішніх ринках.

Не забув Куліба і про Кримську платформу. У 2022 році Україна займеться її розвитком як ефективного та постійно діючого міжнародного формату щодо повернення та протидії загрозам окупації Росією Кримського півострова.

Ще однією важливою темою стане вшанування на належному міжнародному рівні 90-х роковин Голодомору 1932-33 років.

Серед найважливіших напрямів дипмісій стане зміцнення відносин із ключовими партнерами країни.

Дмитро Кулеба зазначив, що для захисту дипсистемою національних інтересів України необхідні активні дії на випередження, результативність, швидкість та пошук нестандартних рішень.

Україні необхідно просувати свій порядок денний, допомагати вітчизняному бізнесу, працювати над захистом прав та інтересів громадян та протидіяти зовнішнім загрозам, повідомив міністр.