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Найближчим часом: в ОПУ підтвердили можливість нових переговорів Байдена та Зеленського

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський_Джо Байден

Президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський дійсно можуть провести нові перемовини вже найближчим часом.

Про це розповів прес-секретар українського лідера Сергій Никифоров. За його словами, розмова може відбутися після переговорів американського лідера з президентом Росії Володимиром Путіним, які заплановані на четвер, 30 грудня.

Никифоров нагадав, що напередодні відбулася розмова Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони обговорили концентрацію російських військ біля кордонів України та можливий напад РФ. Розмова частково стосувалася і сьогоднішніх перемовин Байдена з Путіним.

За словами Никифорова, цього разу може бути застосований такий же механізм, як це було під час попередньої розмови Зеленського з Байденом на початку грудня.

– Як і минулого разу, коли Байден розмовляв з Путіним, спочатку нам подзвонив Блінкен, потім Байден поговорив з Путіним, а потім із президентом Зеленським. Тому так само зараз це буде логічним і очікуваним кроком. І я не виключаю, що Байден та Зеленський найближчим часом можуть поговорити, – пояснив прес-секретар президента.

Водночас Никифоров зазначив, що станом на зараз формат і час розмови лідерів США та України ще не узгоджені.

Напередодні у США підтвердили, що незабаром слід очікувати розмови Джо Байдена та Володимира Зеленського. Проте точна дата дзвінка поки що не озвучувалася.

Попередня телефонна розмова президентів України та США відбулася 9 грудня. Тоді Байден підтвердив відданість Вашингтона принципу, що без України не можуть ухвалюватися рішення щодо неї.

Переговорам 9 грудня передувала розмова Байдена і Путіна, яка стосувалася ситуації довкола України.

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Джерело: УНІАН

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