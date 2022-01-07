Загрози Кремлю та запевнення Києву: підбито підсумки візиту Бореля до України

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час свого дводенного візиту до України запевнив Київ у беззаперечній підтримці з боку ЄС від зовнішніх загроз.

Згідно з офіційною заявою Європейської зовнішньополітичної служби, Євросоюз був і буде надійним партнером України за будь-яких критичних часів.

– Голова європейської дипломатії запевнив у постійній підтримці ЄС суверенітету та територіальній цілісності України під час нарощування Росією військової могутності поблизу українського кордону, – повідомляє ЄЗС.

Під час свого візиту Боррель відвідав Донбас та оцінив обстановку. Він зазначив, що агресія з боку Російської Федерації обернеться важкими наслідками та дорого коштуватиме Москві.

Він також зазначив, що Євросоюз, Сполучені Штати Америки та країни-члени НАТО постійно підтримують контакт щодо ситуації на кордоні України.

Боррель закликав до негайної деескалації та виконання Мінських угод, а також підтримав зусилля тристоронньої контактної групи.

– Він підтвердив, що у Європі не може бути безпеки без безпеки України. Будь-які дискусії щодо європейської та української безпеки мають включати Європейський союз та Україну, – додали у документі ЄЗС за підсумками його візиту.

Уточнюється, що під час зустрічі Борреля та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля дипломат нагадав про важливість проведення реформ для стійкості України в рамках угоди про асоціацію.

Він також нагадав, що Україна отримала з 2014 року політичну, фінансову та економічну підтримку від ЄС.