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Факти / Україна / Політика

Загрози Кремлю та запевнення Києву: підбито підсумки візиту Бореля до України

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Жозеп Боррель

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час свого дводенного візиту до України запевнив Київ у беззаперечній підтримці з боку ЄС від зовнішніх загроз.

Згідно з офіційною заявою Європейської зовнішньополітичної служби, Євросоюз був і буде надійним партнером України за будь-яких критичних часів.

– Голова європейської дипломатії запевнив у постійній підтримці ЄС суверенітету та територіальній цілісності України під час нарощування Росією військової могутності поблизу українського кордону, – повідомляє ЄЗС.

Під час свого візиту Боррель відвідав Донбас та оцінив обстановку. Він зазначив, що агресія з боку Російської Федерації обернеться важкими наслідками та дорого коштуватиме Москві.

Він також зазначив, що Євросоюз, Сполучені Штати Америки та країни-члени НАТО постійно підтримують контакт щодо ситуації на кордоні України.

Боррель закликав до негайної деескалації та виконання Мінських угод, а також підтримав зусилля тристоронньої контактної групи.

– Він підтвердив, що у Європі не може бути безпеки без безпеки України. Будь-які дискусії щодо європейської та української безпеки мають включати Європейський союз та Україну, – додали у документі ЄЗС за підсумками його візиту.

Уточнюється, що під час зустрічі Борреля та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля дипломат нагадав про важливість проведення реформ для стійкості України в рамках угоди про асоціацію.

Він також нагадав, що Україна отримала з 2014 року політичну, фінансову та економічну підтримку від ЄС.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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