Загроза ескалації на Донбасі є найвищою з 2015 року – Рахманін

Загроза масштабного вторгнення не є критичною досі, але вона є вищою, ніж місяць тому. Водночас загроза ескалації на Донбасі є найвищою з 2015 року, а анексія ОРДЛО – малоймовірна.

Таку думку висловив народний депутат Сергій Рахманін в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

— Ймовірніший варіант – ті військові частини, які дислокуються на окупованих територіях Донецької та Луганської областей будуть легалізовані та отримають статус псевдомиротворців. І в такий спосіб демонструватимуть свою присутність, як засіб додаткового тиску, – сказав Рахманін.

Він зазначив, що Україні не потрібно панікувати, але треба бути у повній бойовій готовності.

— Я не знаю, що гірше: Байден з Путіним домовиться чи навпаки. Найкращий спосіб не чекати домовленості, а готуватися самим. Зберігати спокій – не означає нічого не робити, а шукати політико-дипломатичний шлях – не означає не готуватися до війни. Лукашенко та РФ заявляють про необхідність проведення навчань навколо наших кордонів. Що нам заважає проводити навчання? У президента є можливість здійснити так званий призов резервістів першої черги, не оголошуючи мобілізацію. Під приводом навчань це можна робити.

На думку Рахманіна, нинішня допомога країн НАТО не є критичною і слід вимагати якіснішої підтримки.

— У нас є проблема в значно ширших та складніших речах. Засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, систем ППО, гвинтокрили – хоча б ті 18, які американці закуповували для Афганістану і в них залишилися. Зараз в нас є шанс, з огляду на суперечності між Байденом та Путіним, вимагати якіснішої допомоги від країн НАТО.

Також на думку Рахманіна, єдиний, хто виграє від внутрішнього протистояння в країні, яке загострилося через оголошення підозри в держзраді п’ятому президенту України Петру Порошенку, – це очільник РФ Володимир Путін.