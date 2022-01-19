Україна розраховує на єдиний пакет санкцій проти Росії від США та ЄС – Кулеба

Україна сподівається, що США та Євросоюзу вдасться домовитися щодо єдиного пакету санкцій проти Росії.

Про це під час спільного брифінгу з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На його думку, Росія повинна щодня отримувати дуже чіткі сигнали, що санкції проти неї цілком реальні.

– Наше головне очікування від США, від наших європейських партнерів, щоб вони успішно домовилися про сильний пакет санкцій, які будуть застосовані щодо РФ. Ми розуміємо, тривають переговори, і ми сьогодні обговорювали це з Ентоні Блінкеном. Він розповів мені про прогрес у цьому питанні. Але РФ має щодня отримувати дуже чіткі сигнали, що санкції реальні, а не лише погрози про прогрес у переговорах між США та ЄС щодо зведення санкцій у єдиний пакет, – пояснив він.

Сьогодні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у разі загострення агресії проти України Росії загрожують масштабні санкції.

А днями стало відомо, що Америка та Євросоюз обговорюють нові цільові економічні санкції проти банків Російської Федерації. За інформацією іноземних ЗМІ, розмови щодо можливого відключення Росії від Swift тривають вже протягом декількох тижнів.