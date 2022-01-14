Сенат Сполучених Штатів Америки 13 січня не підтримав законопроєкт про запровадження санкцій щодо російського газогону Північний потік-2.

Для його затвердження санкцій, які Сенату внесли республіканці Чак Шумер та Тед Круз не вдалося набрати необхідних 60 голосів.

Документ підтримали лише 55 конгресменів, ще 43 висловились проти ухвалення законопроєкту.

Перед голосування у Сенаті адміністрація Білого дому виступила проти законопроєкту, у якому пропонувалося запровадити санкції проти відповідальних за роботу над Північним потоком-2. Наголошувалося, зокрема, що ухвалення цього документа підірве єдність європейських союзників.

При цьому сенатор та голова міжнародного комітету Сенату Роберт Менендес закликав колег підтримати альтернативний законопроєкт, який він представив 12 січня.

У ньому пропонуються широкомасштабні санкції на високопоставлених російських урядових та військових чиновників, а також на банківські установи, в разі широкомасштабного нападу РФ на Україну.

Напередодні президент України Володимир Зеленський просив Сенат підтримати запровадження санкцій проти газопроводу Північний потік-2, а також подякував сенаторам Шумеру та Крузу, що поставили його на голосування.

7 січня глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан припустив, що у разі нового витка агресії Росії проти України запуск Північного потоку-2 може бути переглянутий.

Він заявив, що будь-яке подальше військове вторгнення РФ в Україну призведе до “серйозних стратегічних наслідків”, і назвав ймовірне скасування Північного потоку-2 як один із можливих варіантів.

Джерело: Сенат США