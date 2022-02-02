Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Призначення Брінк послом США: Україна отримала запит

Валентина Летяк редакторка стрічки
Бріджит Брінк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що отримали запит від США щодо призначення Бріджит Брінк, яка нині є послом у Словачиині, американським послом в Україні.

– Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, – повідомив він на брифінгу.

За його словами, МЗС уже запустило процедуру узгодження її кандидатури.

Поки що США в Україні представляє тимчасово повірена Крістіна Квін.

Два дні тому агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що новим послом США в Україні може стати Бріджит Брінк, саме її кандидатуру обговорюють у Білому домі.

Бріджит Брінк нині є послом США у Словаччині – з 2019 року. До цього  працювала у Раді нацбезпеки США та на аванпостах у Сербії, Узбекистані та Грузії.

Має ступінь бакалавра політичних наук, закінчила дві магістратури в галузі міжнародних відносин та політичної теорії у престижній Лондонській школі економіки.

Володіє англійською, сербською, російською, а також базовою французькою та грузинською.

Читайте
Послом США в Україні може стати Бріджит Брінк - що про неї відомо

Фото: U.S. Embassy Slovakia

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка