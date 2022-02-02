Призначення Брінк послом США: Україна отримала запит

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що отримали запит від США щодо призначення Бріджит Брінк, яка нині є послом у Словачиині, американським послом в Україні.

– Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, – повідомив він на брифінгу.

За його словами, МЗС уже запустило процедуру узгодження її кандидатури.

Поки що США в Україні представляє тимчасово повірена Крістіна Квін.

Два дні тому агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що новим послом США в Україні може стати Бріджит Брінк, саме її кандидатуру обговорюють у Білому домі.

Бріджит Брінк нині є послом США у Словаччині – з 2019 року. До цього працювала у Раді нацбезпеки США та на аванпостах у Сербії, Узбекистані та Грузії.

Має ступінь бакалавра політичних наук, закінчила дві магістратури в галузі міжнародних відносин та політичної теорії у престижній Лондонській школі економіки.

Володіє англійською, сербською, російською, а також базовою французькою та грузинською.

Фото: U.S. Embassy Slovakia