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Незмінна підтримка України: про що говорили Зеленський та президент Європарламенту

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новою президенткою Європарламенту Робертою Метсолою. Він привітав її з новою посадою та висловив подяку за підтримку.

Про це він повідомив у своєму Twitter. За словами глави держави, продовжується взаємодія для досягнення європейських прагнень.

– У телефонній розмові з Робертою Метсолою привітав її з нещодавнім обранням президенткою Європейського парламенту. Подякував за незмінну підтримку України з боку Європейського парламенту у сучасних безпекових умовах, – зазначив він.

Президент подякував їй за підтримку України на тлі загрози масштабного вторгнення Російської Федерації.

– Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень України, – наголосив Зеленський.

Обрання Роберти Метсоли

18 січня Роберту Метсолу обрали новим президентом Європейського парламенту. Представниця Мальти та депутат від групи європейських народників раніше обіймала посаду першого віцепрезидента Європарламенту.

Після раптової смерті попереднього президента цієї інституції Давида Сассолі через серйозне ускладнення після порушення функції імунної системи, вона виконувала його обов’язки.

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Фото: Офіс президента

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