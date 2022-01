Новим президентом Європейського парламенту обрали Роберту Метсолу – представницю Мальти, депутата від групи європейських народників.

Раніше Метсола обіймала посаду першого віцепрезидента Європарламенту. Після передчасної смерті попереднього президента цієї інституції Давида Сассолі вона виконувала його обов’язки.

43-річна Роберта Метсола стала третьою жінкою, яка очолила Європейський парламент після Сімони Вейл (обіймала посаду з 1979 по 1982 рік) та Ніколь Фонтейн (обіймала посаду з 1999 по 2002 рік). За неї проголосували 458 депутатів з необхідних 309 голосів.

#BREAKING The European Parliament has voted conservative lawmaker Roberta Metsola of Malta as its new president with a clear majority of 458 out of 616 ballots cast pic.twitter.com/05roLhFs5m

