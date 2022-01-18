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Новим президентом Європарламенту обрали представницю Мальти

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
роберта метсола

Новим президентом Європейського парламенту обрали Роберту Метсолу – представницю Мальти, депутата від групи європейських народників.

Раніше Метсола обіймала посаду першого віцепрезидента Європарламенту. Після передчасної смерті попереднього президента цієї інституції Давида Сассолі вона виконувала його обов’язки.

43-річна Роберта Метсола стала третьою жінкою, яка очолила Європейський парламент після Сімони Вейл (обіймала посаду з 1979 по 1982 рік) та Ніколь Фонтейн (обіймала посаду з 1999 по 2002 рік). За неї проголосували 458 депутатів з необхідних 309 голосів.

Результати таємного голосування, яке відбулося у вівторок, оголосив віцепрезидент парламенту Педро Перейра.

Мандат чинного Європейського парламенту розрахований на період із 2019 по 2024 рік. Першу половину – два з половиною роки – президентом є представник однієї з найбільших політичних груп, другу – іншої найбільшої політичної групи. Традиційно цей період ділять соціалісти та європейські народники.

Попередній глава Європейського парламенту Давид Сассолі помер у ніч на 11 січня. Він перебував в одній з лікарень в Італії з 26 грудня. Причиною госпіталізації стало серйозне ускладнення через порушення функції імунної системи. Давиду Сассолі було 65 років.

Фото: Getty Images

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