Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу щодо проведення в рамках ОБСЄ оновленого діалогу з питань безпеки в Європі.

Про це він поінформував сьогодні під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

Саме Рау ініціював проведення такого діалогу, який буде складатися з трьох тем. За словами Кулеби, для України ключовою є тема військової безпеки.

– Я підтримав ініціативу Польщі щодо проведення в ОБСЄ оновленого діалогу з питань безпеки на європейському континенті. Цей діалог складатиметься з трьох тем. Я наголосив, що для нас найважливішою темою є саме військова безпека, зменшення ризиків військових зіткнень, підвищення прозорості військової активності, – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що саме адекватна відповідь європейців на маніпуляції Москви є фундаментальною для майбутньої архітектури безпеки в Європі.

Кулеба нагадав, що Росія, маніпулюючи, вимагає від держав-учасниць ОБСЄ забезпечувати власну безпеку так, щоб “не завдавати шкоди безпеці РФ”.

У зв’язку з цим міністр наголосив, що єдиною країною в ОБСЄ, яка вчиняє агресію проти іншої держави-учасниці цієї організації, є саме Російська Федерація.

– Єдина держава, яка здійснює військову ескалацію на суші й на морі – це саме Росія… Саме тому настав час не готувати відповіді на маніпулятивні запитання Росії, а поставити самій РФ запитання: Як ви, Росія, яка вчиняє агресію і займається ескалацією ситуації, плануєте забезпечувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці інших країн? – заявив Кулеба.

Що відомо про діалог щодо безпеки в ОБСЄ

У вівторок, 8 лютого, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау ініціював дискусію під назвою Оновлений діалог щодо європейської безпеки (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD). Це відбулося під час зустрічі у Відні.

Зазначалося, що ця ініціатива польської сторони спрямована на використання потенціалу ОБСЄ як майданчика для діалогу в умовах зростання напруженості та ризику подальшої ескалації у Європі.

– Вкрай важливо, щоб за допомогою дипломатії та діалогу ми знайшли спосіб деескалації та почали відновлення довіри, прозорості та співпраці, – наголосив Рау.

FM @RauZbigniew inaugurated the Renewed @OSCE European Security Dialogue #RESD in Vienna – ???????? initiative that aims to open new avenues to diminish current tensions. #OSCE2022POL pic.twitter.com/vdn4xkVFg3 — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) February 8, 2022

Діалог буде сфокусований на таких темах, як військова транспарентність, зменшення ризиків та механізми запобігання конфліктам заради зміцнення довіри та безпеки.

Крім того, під час діалогу планують напрацювати рекомендації в сферах невійськових загроз (гібридної війни, кібербезпеки та дезінформації).

Росія прогнозовано таку ініціативу не підтримала.

Нещодавно голова ОБСЄ Збігнєв Рау заявив, що станом на сьогодні ризик виникнення нової війни в Європі значно вищий, ніж протягом останніх 30 років. У зв’язку з цим він закликав сконцентруватися на вирішенні проблем у сфері безпеки в Східній Європі.