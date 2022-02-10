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Україна підтримала ініціативу Польщі про оновлений діалог щодо європейської безпеки – Кулеба

Юлія Соколова редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу щодо проведення в рамках ОБСЄ оновленого діалогу з питань безпеки в Європі.

Про це він поінформував сьогодні під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

Саме Рау ініціював проведення такого діалогу, який буде складатися з трьох тем. За словами Кулеби, для України ключовою є тема військової безпеки.

– Я підтримав ініціативу Польщі щодо проведення в ОБСЄ оновленого діалогу з питань безпеки на європейському континенті. Цей діалог складатиметься з трьох тем. Я наголосив, що для нас найважливішою темою є саме військова безпека, зменшення ризиків військових зіткнень, підвищення прозорості військової активності, – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що саме адекватна відповідь європейців на маніпуляції Москви є фундаментальною для майбутньої архітектури безпеки в Європі.

Кулеба нагадав, що Росія, маніпулюючи, вимагає від держав-учасниць ОБСЄ забезпечувати власну безпеку так, щоб “не завдавати шкоди безпеці РФ”.

У зв’язку з цим міністр наголосив, що єдиною країною в ОБСЄ, яка вчиняє агресію проти іншої держави-учасниці цієї організації, є саме Російська Федерація.

– Єдина держава, яка здійснює військову ескалацію на суші й на морі – це саме Росія… Саме тому настав час не готувати відповіді на маніпулятивні запитання Росії, а поставити самій РФ запитання: Як ви, Росія, яка вчиняє агресію і займається ескалацією ситуації, плануєте забезпечувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці інших країн? – заявив Кулеба.

Що відомо про діалог щодо безпеки в ОБСЄ

У вівторок, 8 лютого, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау ініціював дискусію під назвою Оновлений діалог щодо європейської безпеки (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD). Це відбулося під час зустрічі у Відні.

Зазначалося, що ця ініціатива польської сторони спрямована на використання потенціалу ОБСЄ як майданчика для діалогу в умовах зростання напруженості та ризику подальшої ескалації у Європі.

– Вкрай важливо, щоб за допомогою дипломатії та діалогу ми знайшли спосіб деескалації та почали відновлення довіри, прозорості та співпраці, – наголосив Рау.

Діалог буде сфокусований на таких темах, як військова транспарентність, зменшення ризиків та механізми запобігання конфліктам заради зміцнення довіри та безпеки.

Крім того, під час діалогу планують напрацювати рекомендації в сферах невійськових загроз (гібридної війни, кібербезпеки та дезінформації).

Росія прогнозовано таку ініціативу не підтримала.

Нещодавно голова ОБСЄ Збігнєв Рау заявив, що станом на сьогодні ризик виникнення нової війни в Європі значно вищий, ніж протягом останніх 30 років. У зв’язку з цим він закликав сконцентруватися на вирішенні проблем у сфері безпеки в Східній Європі.

Джерела: ОБСЄ, МЗС

Фото: УНІАН

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