Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу щодо проведення в рамках ОБСЄ оновленого діалогу з питань безпеки в Європі.

Про це він поінформував сьогодні під час спільної пресконференції з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау.

Саме Рау ініціював проведення такого діалогу, який буде складатися з трьох тем. За словами Кулеби, для України ключовою є тема військової безпеки.

Міністр додав, що саме адекватна відповідь європейців на маніпуляції Москви є фундаментальною для майбутньої архітектури безпеки в Європі.

Кулеба нагадав, що Росія, маніпулюючи, вимагає від держав-учасниць ОБСЄ забезпечувати власну безпеку так, щоб “не завдавати шкоди безпеці РФ”.

У зв’язку з цим міністр наголосив, що єдиною країною в ОБСЄ, яка вчиняє агресію проти іншої держави-учасниці цієї організації, є саме Російська Федерація.

У вівторок, 8 лютого, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау ініціював дискусію під назвою Оновлений діалог щодо європейської безпеки (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD). Це відбулося під час зустрічі у Відні.

Зазначалося, що ця ініціатива польської сторони спрямована на використання потенціалу ОБСЄ як майданчика для діалогу в умовах зростання напруженості та ризику подальшої ескалації у Європі.

FM @RauZbigniew inaugurated the Renewed @OSCE European Security Dialogue #RESD in Vienna – ???????? initiative that aims to open new avenues to diminish current tensions. #OSCE2022POL pic.twitter.com/vdn4xkVFg3

— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) February 8, 2022