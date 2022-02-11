Нещодавно в Білому домі офіційно підтвердили, що планують передати Україні військово-транспортні гелікоптери Мі-17. Про такі наміри адміністрація США повідомила Конгрес.

Що відомо про вертольоти Мі-17 та їхні ключові характеристики – далі в матеріалі.

Що у Вашингтоні заявили про передачу вертольотів Україні

Про наміри США поставити в Україну гелікоптери Мі-17 наприкінці січня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Тоді ж у посольстві США в Україні уточнили, що йдеться про п’ять гелікоптерів Мі-17, які перебувають у запасах Пентагону. До нашої держави ці вертольоти можуть доставити в рамках програми надлишкових оборонних засобів.

Про намір надати Мі-17 Україні адміністрація США повідомила американському Конгресу.

On January 19, the Department notified Congress of its intent to deliver five Mi-17 helicopters currently held in DoD inventories to Ukraine under the Excess Defense Articles program. pic.twitter.com/TtpJMXl0L5 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022

Ще до офіційного оголошення інформація про можливу передачу гелікоптерів Україні з’явилася в західних ЗМІ.

Так, американський телеканал CNN із посиланням на обізнані джерела інформував, що Україна може отримати деяку техніку, яку Вашингтон раніше планував передати Афганістану, наприклад, вертольоти Мі-17.

– Мі-17 – це російський гелікоптер, який США спочатку закупили для передачі афганцям. Пентагон зараз зважує, що робити з ними після виведення військ з Афганістану в серпні, – зазначав телеканал наприкінці листопада минулого року.

А в середині січня профільний військовий портал Defence Blog повідомляв, що Україні планують передати п’ять вертольотів Мі-17В5, які раніше використовувалися в Афганістані. Зазначалося, що першу партію техніки можуть відправити вже навесні.

Вертольоти Мі-17: призначення

Мі-17 – це багатоцільові військово-транспортні вертольоти, призначені для десантування, виконання бойових та спеціальних завдань.

Це один із наймасовіших вертольотів в історії авіації

Вертоліт призначений для:

• перевезення особового складу (підвищення мобільності сухопутних військ);

• транспортування вантажів, озброєння та військової техніки як усередині вантажної кабіни, так і на зовнішній підвісці;

• тактичного десантування;

• висадки диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ);

• знищення легкоброньованої техніки, ураження цілей і живої сили противника (за допомогою ракетного, стрілецького озброєння);

• евакуації та перевезення поранених.

Вертоліт придатний для експлуатації цілодобово в різних кліматичних умовах. Завдяки найбільшій у своєму класі вантажній кабіні він має значні транспортні можливості.

Ключові характеристики

Серед основних характеристик Мі-17 можна виділити наступні:

• вертоліт розвиває максимальну швидкість 250 км/год;

• максимальна злітна маса становить 13 000 кг;

• практична дальність – 950 км;

• бойовий радіус дії – 495 км;

• максимальне корисне навантаження – 4 000 кг;

• об’єм вантажної кабіни – 23 куб. м;

• екіпаж – 2-3 людини;

• корисне навантаження – понад 30 солдатів, або 12 нош із супроводом, або 4 000 кг вантажу в кабіні, або не менше 3 000 кг на зовнішній підвісці.

Вертольоти можуть оснащуватися кулеметами, гранатометами тощо.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що Україна вже отримала від міжнародних партнерів понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання для стримування російської агресії.

Факти ICTV раніше писали, що відомо про безпілотники Bayraktar, переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та протитанкові комплекси NLAW, які західні партнери вирішили надати нашій державі.

Джерело: Defence Blog, CNN