Нещодавно в Білому домі офіційно підтвердили, що планують передати Україні військово-транспортні гелікоптери Мі-17. Про такі наміри адміністрація США повідомила Конгрес.

Що відомо про вертольоти Мі-17 та їхні ключові характеристики – далі в матеріалі.

Про наміри США поставити в Україну гелікоптери Мі-17 наприкінці січня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Тоді ж у посольстві США в Україні уточнили, що йдеться про п’ять гелікоптерів Мі-17, які перебувають у запасах Пентагону. До нашої держави ці вертольоти можуть доставити в рамках програми надлишкових оборонних засобів.

Про намір надати Мі-17 Україні адміністрація США повідомила американському Конгресу.

On January 19, the Department notified Congress of its intent to deliver five Mi-17 helicopters currently held in DoD inventories to Ukraine under the Excess Defense Articles program. pic.twitter.com/TtpJMXl0L5

