Легалізація криптовалют: Рада ухвалила закон з пропозиціями президента

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про віртуальні активи (легалізацію ринку криптовалют) №3637 із пропозиціями президента Володимира Зеленського. Документ підтримали 272 народні депутати.

Він надає правовий статус віртуальним активам, операціям з ними, визначає права та обов’язки всіх учасників ринку, передбачає операції з їх продажу, обміну та переведення.

Закон про віртуальні активи, спрямований на легалізацію криптовалют в Україні, Рада ухвалила у цілому ще 8 вересня 2021 року, проте глава держави наклав вето на документ і відправив його на доопрацювання.

Зеленський запропонував народним обранцям віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Національного банку України. Ці пропозиції нардепи сьогодні підтримали.

У попередній редакції контроль за обігом віртуальних активів закріплювався за Міністерством цифрової трансформації, а в окремих випадках – за НБУ та Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

Ухвалення закону сприятиме детінізації ринку криптовалют в Україні.

Він дає змогу українським блокчейн-компаніям легалізувати бізнес та офіційно працювати з банківською системою.