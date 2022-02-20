Потрібні гарантії: Кулеба пояснив заяву Зеленського щодо Будапештського меморандуму

Україна зараз знову згадала про Будапештський меморандум, оскільки очікує від світових держав конкретних гарантій своєї безпеки.

Про це заявив сьогодні на брифінгу глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи згадку президентом Володимиром Зеленським Будапештського меморандуму під час промови на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

– Нам потрібна ефективна безпека держави, ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої держави. Ми над цим будемо працювати. І потрібно чесно зараз перевірити, працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом та пов’язаними з ним рішеннями, чи не працює, – наголосив міністр.

Кулеба уточнив, що вже найближчим часом Київ звернеться до всіх держав-гарантів за меморандумом із закликом провести консультації (на виконання доручення Зеленського).

– Але не просто провести консультації, а вийти з них з конкретними рішеннями про кроки, які будуть вжиті для гарантування безпеки України, – уточнив він.

Глава МЗС зазначив, що відмова Росії від проведення таких консультацій не має впливати на рішення про участь у них інших держав-гарантів.

– Ці гарантії безпеки надавалися Україні в 1994 році не від групи країн, а кожною країною індивідуально. І ці гарантії були об’єднані в одному документі. Тому відмова Росії не є підставою для непроведення консультацій, – пояснив Кулеба.

Водночас міністр сподівається, що РФ все ж підтвердить свою участь у цих консультаціях.

– Далі, залежно від того, чим завершиться цей етап, ми розуміємо варіанти подальшого руху. І ми будемо рухатися вперед залежно від розвитку подій, – підсумував Кулеба.

Напередодні президент України Володимир Зеленський, виступаючи на конференції в Мюнхені, повідомив, що Україна може поставити під сумнів зобов’язання щодо Будапештського меморандуму, згідно з яким наша держава позбулася ядерної зброї.

Нещодавно три колишні президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко – на тлі можливої нової ескалації з боку РФ звернулися до країн-підписантів Будапештського меморандуму із вимогою виконати зобов’язання щодо гарантій безпеки.

Як відомо, Будапештський меморандум було підписано 5 грудня 1994 року в Будапешті (Угорщина). Спочатку країнами-гарантами виступили США, Велика Британія та Росія. Згодом до меморандуму приєдналися Франція і Китай.

У результаті Україна відмовилася від свого ракетно-ядерного потенціалу (третього за розміром у світі) в обмін на гарантування своєї безпеки.