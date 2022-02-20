У День річниці загибелі Героїв Небесної сотні російські найманці планували зібрати багатолюдний мітинг під будівлею Офісу президента у Києві. Вони хотіли зробити фотографії та відео для російських пропагандистських телеканалів.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що працівники Національної поліції здійснили п’ять обшуків та припинили діяльність мережі організаторів проплачених мітингів.

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– Сьогодні вдень за гроші (російські найманці, – Ред.) планували вивести під Офіс Президента від 1,5 до 2,5 тис. людей, які під час загострення агресивних дій РФ повинні були демонструвати низку слоганів та лозунгів: Ні війні з Росією та “Україна, не вбивай своїх громадян”, – розповів він.

Геращенко зазначив, що після проведення профілактичних бесід громадяни пообіцяли припинити збирати проплачені мітинги в інтересах Росії.

– На жаль, в Україні досі не має кримінальної відповідальності за організацію та фінансування проплачених мітингів, чим активно користуються у своїх інтересах як нечесні українські політики, так і країна-агресор. Яка ганьба, коли у Києві через інтернет можна замовити проплачений мітинг з будь-якими лозунгами, – звернув увагу радник міністра внутрішніх справ.

Геращенко закликав уряд ухвалити закон про кримінальну відповідальність за організацію та фінансування проплачених акцій протесту.