Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про очікування від саміту, який може відбутися за участю президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна.

Відповідний коментар Кулеба дав журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Кулеба повідомив, що вночі провів переговори з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном. Держсекретар розповів про ініціативу організувати саміт Байдена і Путіна.

За словами Дмитра Кулеби, Київ підтримує таку ініціативу, оскільки будь-які дипломатичні зусилля із врегулювання ситуації довкола України варті того, щоб спробувати.

– Ми вітаємо цю ініціативу та переконані, що кожне зусилля, спрямоване на дипломатичне вирішення, варте того, щоб спробувати його здійснити. Держсекретар запевнив мене, що так само, як це відбувалося досі, жодні рішення щодо України не будуть ухвалюватися за спиною України, – зазначив Кулеба.

Міністр уточнив, що Київ та Вашингтон узгоджуватимуть свої позиції в процесі підготовки такого саміту, щоб інтереси нашої держави були враховані.

Кулеба нагадав, що Україна прагне уникнути війни. А тому українська сторона сподівається, що під час саміту Байдена і Путіна буде досягнута домовленість про відведення військ РФ від кордонів України.

– Сподіваємося, що двоє президентів вийдуть з кімнати з домовленістю щодо відведення російських військ від України. Це буде чітким індикатором готовності Росії до деескалації. Якщо цього не станеться, це означатиме, що Росія зберігатиме логіку ескалації, – наголосив Кулеба.

Що відомо про можливий саміт Байдена і Путіна

Про можливість проведення такого саміту напередодні поінформували в пресслужбі Єлисейського палацу.

Згідно з цим повідомленням, президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з Джо Байденом та Володимиром Путіним та запропонував провести саміт за їх участю.

– Він (Еммануель Макрон, – Ред.) запропонував провести саміт між президентом Байденом та президентом Путіним, а потім із усіма зацікавленими сторонами з питань безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Президенти Байден та Путін обидва прийняли принцип такого саміту, – йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Зазначається, що зміст такої зустрічі повинні підготувати держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров під час переговорів у четвер, 24 лютого.

При цьому наголошується, що проведення саміту буде можливим лише у випадку, якщо російські війська не вторгнуться в Україну.

З такою ж позицією виступили і в Білому домі. Там також зазначили, що Джо Байден “загалом погодився на зустріч із Путіним”, але за умови, якщо не станеться подальшого вторгнення військ РФ в Україну.

Джерело: МЗС України, Єлисейський палац